Rifiuti non conformi, ancora una segnalazione dagli operatori di Salerno Pulita Piatti di plastica e buste per l'indifferenziato nei giorni dedicati alla raccolta dell'organico

Ancora una segnalazione da parte di Salerno Pulita. Questa mattina, giorno della raccolta dell’organico, gli operatori della municipalizzata hanno scoperto, in un bidone di un condominio in via Stanislao De Crescenzo, buste nere con all'intero rifiuti non organici: tra questi piatti e confenitori di plastica.

"Queste buste sono state tolte e non raccolte perché non conformi, altrimenti sarebbe stata inficiata la qualità dell’organico differenziato dalle altre famiglie", fanno sapere gli operatori. Da Salerno Pulita, inoltre, sottolineano che oltre al contenuto, anche le buste utilizzate non erano conformi: "Per l’organico vanno utilizzate buste compostabili e mai quelle nere".