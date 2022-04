Rifiuti bloccati al porto di Salerno, domani il trasferimento Il Prefetto Russo: “Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, ora seguiamo le decisioni della magistratura”

È previsto domani mattina il trasferimento dei 213 container con i rifiuti provenienti dalla Tunisia e destinati ad essere stoccati nell’area del comprensorio militare di Persano, nel Comune salernitano di Serre. Dopo la decisione del Tar di Salerno, che ha accolto il ricorso presentato dalla Ecoambiente contro le ordinanze emanate dai sindaci di Serre, Battipaglia e Altavilla Silentina, via libera all'attuazione del piano. Gli atti firmati dai tre amministratori intimavano alla società di non effettuare il trasferimento dei rifiuti, stoccati nel porto di Salerno, interdicendo il transito ai tir “per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'ordine pubblico”.

“Ci sono stati una serie di passaggi, noi abbiamo lavorato tutti insieme per evitare che ci fossero particolari contrasti, ci sono stati anche dei passaggi giudiziari, adesso ci sarà lo sviluppo successivo che è quello che è stato stabilito anche dalla magistratura” ha chiarito il prefetto di Salerno Francesco Russo. Gli fa eco il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese che ha precisato: “Abbiamo ottenuto delle sentenze favorevoli da parte del Tar che hanno ribadito come la procedura fosse corretta, che il sito di Persano è un sito idoneo, ma sopratutto che, da indagini fatte, non risultano rifiuti pericolosi all'interno dei container in questione” ha concluso Strianese. Intanto si temono nuove proteste da parte dei sindaci e delle comunità locali dei territori interessati.