Oltre 160kg di rifiuti rimossi dal sentiero di Sant'Eustachio a Salerno "La Resistenza? Non è una passeggiata!": in azione Voglio un Mondo Pulito e associazione APE Salerno

Anche il 25 aprile si conferma una giornata all'insegna del green e dell'ambiente per i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito. I volontari hanno partecipato all'iniziativa promossa dall'associazione APE Salerno - Zona Orientale Trekking e Zona Orientale Rugby Popolare Salerno "La Resistenza? Non è una passeggiata!". Una giornata che ha voluto coniugare la memoria antifascista, la socialità e la (ri)scoperta delle aree verdi del quartiere Sant'Eustachio. Un'iniziativa per cercare di legare tra loro i temi della memoria, della resistenza, degli spazi sociali e del paesaggio dimenticato.

Nel corso dell'intervento di questa mattina, lungo il sentiero naturale retrostante la Parrocchia sono stati raccolti 168,1 kg di rifiuti. Di questi, 44,1kg sono di rifiuti ingombranti, e oltre 50kg di penumatici.

Ancora un intervento per il bene dell'ambiente. "Ringraziamo l'associazione APE Salerno - Zona Orientale Trekking e la Parrocchia Sant'Eustachio per la collaborazione, che ha permesso di ridare lustro (finora parziale) al sentiero naturale di cui gli ospiti di oggi godranno appieno", hanno scritto dalla pagina social del gruppo.