Tutto pronto per la XXX fiera del Crocifisso Ritrovato a Salerno Appuntamento giovedì 28 aprile in piazza Portanova: il programma della prima giornata

Salerno si prepara a rivivere il Medioevo. Giovedì 28 aprile, prima del tramonto, alle ore 17.30 in piazza Portanova, prenderà ufficialmente il via la XXX edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il Comune di Salerno. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, è giunta al traguardo dei 3 decenni di vita, facendo registrare ad ogni edizione numeri da record in termini di presenze. “Ripartiamo dalla storia”: questo lo slogan di una delle più grandi e longeve manifestazioni storico-rievocative d’Italia, che si svolgerà nel centro storico della città fino a domenica 1 maggio 2022.

Questo il programma della prima giornata.

GIOVEDÌ 28 APRILE

17:30 Partenza Corteo Storico lungo le vie del centro storico

18:30 Arrivo del corteo Storico a Piazza Portanova

18:45 Introduzione del maestro di fiera

19:00 Sbandieratori e Musici Città Regia di Cava de’Tirreni

19:15 Acrobati del Borgo

19:25 Danze storiche Il Contrapasso

19:30 Giullari del Diavolo

19:40 Giullar Leo

19:50 Le Muse del Diavolo

PIAZZA POMONA

20:45 Giullar Leo

21:00 Danze storiche Il Contrapasso

21:15 Giullari del Diavolo

21:30 Le Muse del Diavolo

21:45 Acrobati del Borgo

MUSEO DIOCESANO

22:00 Teatri 35 - Per Grazia Ricevuta, tableaux vivants dall’opera di Caravaggio

Si comincia, com’è ormai tradizione, con l’arrivo dello spettacolare corteo storico, gli artisti di strada e il “fine dicitore”, Gianluca Foresi, noto per le sue capacità di raccontare oralmente in rima. Durante i quattro giorni della kermesse, nei vicoli e nelle piazze della parte antica della città si faranno rivivere la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada.

Ecco tutti i dettagli