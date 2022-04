Sono partiti i primi camion di rifiuti da Salerno verso il sito di Persano Presidio nella Piana del Sele, trasloco "blindato" con un imponente servizio di sicurezza

Sono usciti dal porto intorno alle 9:30, in direzione Piana del Sele. Rispettato il cronoprogramma discusso in prefettura: i rifiuti stipati nei containers allo scalo di Salerno stanno per raggiungere il sito militare di Persano.

Al centro di un braccio di ferro istituzionale e territoriale, con questa parte della provincia di Salerno fortemente contraria all'ipotesi di ospitare altri scarti sul proprio territorio, la vicenda ha subìto nelle ultime ore un'accelerazione. Anche la procura di Potenza (che coordina le indagini) aveva sollecitato lo sblocco dei cassoni, per poter procedere con l'attività investigativa.

A "scortare" i mezzi pesanti un imponente servizio di sicurezza: i containers sono accompagnati lungo tutto il tragitto. A Serre, invece, è già attivo il presidio di comitati e sindaci. Anche nella Piana sono dislocati i blindati della polizia per garantire l'ordine pubblico e il trasferimento dei cassoni nel sito di Persano.