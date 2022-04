Arrivati i primi tir di rifiuti a Persano: "State violentando la nostra terra" Associazioni e comitati in presidio. Applauso ironico del sindaco di Serre all'arrivo dei containers

"Scortati" da un imponente servizio di sicurezza, sono stati accolti da un applauso ironico i primi tir contenenti i rifiuti dalla Tunisia arrivati, questa mattina, nel territorio di Serre.

Sono ufficialmente iniziate le operazioni per il trasferimento delle 6390 tonnellate di rifiuti che la Tunisia ha rispedito al mittente e che saranno ora stoccati presso il sito militare di Persano. Ad attenderli hanno trovato il presidio di comitati e sindaci.

Il presidente dell'Ente di Ambito, Giovanni Coscia ha spiegato che “Il programma prevede il trasferimento di 15 containers al giorno, e nell’arco di 20-25 giorni dovrebbero essere ultimate le attività di trasferimento totale. Dopo inizierà l’attività di caratterizzazione e, alla luce di quelle che sono le risultanze, si procederà allo smaltimento definitivo dei rifiuti”.

Ma a Serre non si placa la protesta di sindaci e comitati. “State calpestando i nostri territori”, “State violentando la nostra terra” recitavano alcuni dei cartelli esposti. Presente, anche il Movimento Serre per la vita che ha puntato il dito contro Provincia e Regione "per la scellerata scelta che costerà la salute dei cittadini”. In prima linea Baldassarre Chiaviello: “Siamo qui a manifestare la nostra opposizione. Ci stanno violentando come comunità e come come territorio. Questa è un’area in cui è impossibile ospitare altro. E temiamo che non ci saranno tempi rapidi: questi rifiuti rimarranno qui per anni, nel silenzio di tutti e del consenso di molti”.

A fargli eco il sindaco di Serre, Franco Mennella che ha anche annunciato un ricorso al Consiglio di Stato dopo la decisione del Tar di bocciare la sua ordinanza ed il ricorso contro l’arrivo dei rifiuti. Il primo cittadino ha ribadito: “Tenteremo fino alla fine e proveremo anche questa ultima strada. Poi attenzioneremo l’evolversi della situazione. Ho notato una grande efficienza della giustizia per far arrivare i rifiuti a Serre. Ma mi aspetto ora delle lungaggini amministrative che porteranno i rifiuti a rimanere nel nostro territorio per chissà quanto, non credo si tratterà di soli sei mesi. L’efficienza dimostrata per portare i rifiuti sul nostro territorio non sarà uguale per gli altri adempimenti, d’altronde le ecoballe dovevano essere rimosse 14 anni fa”, il duro attacco del primo cittadino.