Covid, contagi in una struttura sanitaria convenzionata di Cava de' Tirreni Positive circa trenta persone tra dipendenti e pazienti

Tornano i focolai nelle corsie, circa 30 le persone contagiate tra dipendenti e pazienti di una struttura sanitaria convenzionata di Cava de' Tirreni. Il cluster nel centro di cura e riabilitazione. Pare il virus abbia colpito per primo un dirigente della società che gestisce il centro per poi diffondersi rapidamente. Fortunatamente le condizioni delle persone che hanno contratto il Covid non destano particolari preoccupazioni.