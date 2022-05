Ancora degrado in città, Salerno Pulita:"Identificato e multato il responsabile" L'appello: "Rispettiamo le regole. Facciamolo per la nostra economia che ruota intorno al turismo"

Ancora una denuncia di degrado in città, questa volta in pieno centro. Gli operatori di Salerno Pulita hanno documentato l'ennesima mini discarica nel cuore della Movida. Nella piazzetta davanti la chiesa di Santa Lucia sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo, senza alcuna differenziazione.

"Il trasgressore è stato, immediatamente, individuato e sanzionato. - fanno sapere dalla municipalizzata - Rispettiamo le regole per effettuare una corretta raccolta differenziata, facciamolo per il decoro e la pulizia della nostra città ma anche per la nostra economia che ruota intorno al turismo ed all'accoglienza", l'appello.