Nuova vita per la piazza di via Ostaglio: volontari contro il degrado a Fuorni Secondo intervento di bonifica coordinato da Voglio un Mondo pulito e Retake Salerno

Una nuova vita per la piazzetta di via Ostaglio, ma anche il risultato del lavoro di squadra di una cittadinanza attiva, in prima linea per cercare di ridare decoro ai luoghi del cuore della città. Da ieri, dopo un intervento durato due settimana, la piazzetta del quartiere Fuori di Salerno non è più invasa da rifiuti e degrado, ma è tornata ad essere un luogo di aggregazione. Si tratta del secondo intervento coordinato di Voglio un Mondo pulito e Retake Salerno dopo la prima opera di bonifica che ha riguardato i Gradoni della Lama, nel cuore del centro storico della città.

Un nuovo appuntamento con la lotta all’abbandono per combattere il degrado non solo in centro, ma anche in periferia.

“Abbiamo tagliato tutte le erbacce, ripulito il viale, piantato nuovi alberi e dipinto un muro dedicando un murale a Salvatore De Pasquale, ragazzo scomparso nel lontano 2009 che ha trascorso la sua adolescenza qui”, ha spiegato il presidente dell’associazione Voglio Un Mondo Pulito, Ciccio Ronca.

Grazie alla "mano" dell'artista salernitano Stefano McNenya Santoro è stato infatti dipinto un grande colibrì, il cui volo rappresenta l'infinito, dedicato al ragazzo scomparso 13 anni fa.

“E’ uscita una piazzetta nuova, aperta ed accessibile a tutti, e chiediamo cortesemente di averne cura e trattarla bene. Ripartiamo dal bello, amiamo l’ambiente e la nostra città coi fatti, e non con le chiacchiere”, le parole di Ciccio Ronca.

Presente anche Sara Petrone, referente Retake Salerno: “Abbiamo intenzione di girare la città. Dopo il primo incontro in centro volevamo dare un segnale di vicinanza a tutta la città, anche alle zone periferiche come Fuori. L’intervento ha riguardato un luogo bellissimo e sconosciuto, un’area che riqualificata diventa l’orgoglio di chi abita in zona. Fuori non è solo il carcere, ma ha una vita e una realtà propria”.

Hanno partecipato il gruppo di Retake Salerno insieme a gruppi ed associazioni locali come “Voglio un mondo pulito“, il “Comitato Territoriale Salerno Mia“, la “Rete dei Giovani per Salerno“, “Legambiente Salerno Orizzonti”, l’associazione antiviolenza “Differenza Donna“, l’azienda di produzione audiovisivi Hobos Factory e l’agenzia di comunicazione Kynetic.

Il servizio andato in onda nel Tg News di Ottochannel 696