Frasi pro-Russia a Salerno, indaga la Digos. Rabbia ucraini: "Ma quale gloria?" Olga Tarasyuk: "Quando mi hanno mandato quelle foto mi sono sentita veramente mortificata"

Hanno suscitato sdegno e rabbia le frasi pro-Russia comparse in alcune strade del centro di Salerno. Un episodio condannato fermamente dal sindaco Enzo Napoli che ha disposto l'immediata copertura delle frasi che erano state fatte con una bomboletta spray. Ma quanto accaduto nella città d'Arechi è finito anche sotto i riflettori delle forze dell'ordine che sono al lavoro per provare ad individuare i responsabili. Le indagini sono state affidate agli agenti della Digos della Questura di Salerno che, anche attraverso le immagini delle telecamere presenti in città, proveranno a dare un volto all'autore del vergognoso gesto.

Un episodio che ha lasciato il segno anche sulla comunità ucraina presente a Salerno. “Quando mi hanno mandato quelle foto mi sono sentita veramente mortificata”, ha sottolineato Olga Tarasyuk, presidente dell'associazione “Kalyna” e punto di riferimento per gli ucraini presenti a Salerno. “Posso capire che ci sono persone che la pensano così, ma vedere quella scritta “Gloria agli eroi russi” ha fatto male. Ma scusate, quale gloria? Volete che io auguri che questi eroi vengano a casa vostra e facciano quello che fanno in Ucraina?”.

Qualche avvisaglia, in passato, c'era stata anche sui social. Ma la comunità ucraina è rimasta molto colpita da quanto accaduto. “Probabilmente quella scritta è stata fatta o da qualche russo che vive a Salerno o da chi è contro l'aiuto europeo agli ucraini perché già stanno dicendo che per colpa di questo aiuto la situazione peggiora ed aumentano i prezzi qui”, ha concluso Olga Tarasyuk.