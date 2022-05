Pace e lavoro, Salerno lancia la sua "sfida" dal palco di piazza Amendola Dopo anni di stop la città ritrova il concerto del 1° maggio

Dopo due anni di assenza fozata e di organizzazione in formato smart e stream a causa della pandemia, a Salerno è tornato il concerto del 1° maggio. L'evento, supportato dal comitato "Veso il primo maggio", da Cgil, Cisl e Uil e patrocinato dal Comune di Salerno, si è svolto in piazza Amendola. Un momento di festa all'insegna della buona musica ma anche l'occasione per riflettere su tematiche di assoluta attualità quali le problematiche legate al mondo del lavoro e alla guerra in Ucraina. Sul palco di piazza Amendola si sono esibiti Charjse, Stilex, Franky Selector, Compagnia Daltrocanto, Il Muro del Canto, Barracca Republic e Fiori di Cadillac.

Tante le associazioni che, sotto l’unico comune denominatore del Comitato, hanno contruibuito a riempire l’area stand con l’emozione delle prime volte e la gioia ritrovata della condivisione dei progetti in essere.