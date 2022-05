Bomba d'acqua su Salerno: allagamenti in città Meteo variabile per tutta la settimana

Bomba d'acqua su Salerno nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, la pioggia improvvisa ha allagato strade e Lungomare. In pochi minuti una grande quantità d'acqua si è abbattuta sulla città.

Precipitazioni e schiarite sono previste per tutta la settimana. Un maggio anomalo con temperature al di sotto della media stagionale come è accaduto anche nel mese d'aprile. Fortunatamente non si registrano danni nel capoluogo.