Coronavirus, positivo anche il vescovo di Salerno Monsignor Bellandi Nuovi casi in diversi comuni della provincia: 31 contagi a Capaccio

Nuovi contagi in provincia di Salerno. Il Coronavirus non risparmia neppure l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, risultato positivo lo scorso sabato 30 aprile. Sua eccellenza si trova in buone condizioni, isolato. La diocesi ha annunciato che sono state, ovviamente, annullate tutte le celebrazioni in cui era prevista la presenza del Vescovo.

La curva del contagio rallenta ma nuovi casi sono stati annunciati in diversi comuni della provincia. A Capaccio Paestum sono 31 i nuovi positivi rilevati, per un totale di 617 casi in città.