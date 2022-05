Palizzate in spiaggia a Salerno, il sindaco: vanno ridotte "Chiederò ai balneatori delle barriere meno impattanti"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto sulla polemica riguardante le staccionate alzate dai gestori dei lidi della zona orientale cittadina per delimitare gli stabilimenti. Il primo cittadino è stato chiamato in causa dal consigliere comunale Gennaro Avella che le aveva definite “Un modello strutturale vecchio, superato, francamente non più tollerabile” rinnovando la richiesta alla III Commissione consiliare di audire gli assessori competenti (turismo ed urbanistica) ed i rappresentanti degli operatori economici di categoria di verificare lo stato di attuazione del vigente Puad Regione Campania”.

Non si è fatta attendere la risposta della fascia tricolore. “Lo scorso anno noi facemmo un'offensiva di persuasione con i balneatori inducendoli ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla recinzione delle spiagge da loro tenute in concessione. Lo faremo – ha precisato il sindaco - anche quest'anno per fare in modo che ci sia una barriera più trasparente, meno impattante”.