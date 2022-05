Salerno, furbetti del sacchetto in azione anche al cimitero Pieni di rifiuti i cassonetti riservati ai visitatori per i fiori

I furbetti del sacchetto in azione anche al cimitero di Salerno, come denunciano in un post su Facebook i dipendenti di Salerno Pulita. “Cassonetti riservati ai visitatori per i fiori: ecco cosa hanno trovato i nostri operatori. C'è chi ha scambiato i cassonetti del Cimitero per una propria discarica personale. Tra i rifiuti sono stati trovati anche alcuni documenti che ci consentiranno di risalire all'autore di quanto state vedendo in queste foto”. E' caccia dunque ai trasgressori.