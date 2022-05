Manutenzione del verde a Salerno: primi interventi su Lungomare e zona orientale Il sindaco: "Mesi complessi, abbiamo registrato diverse difficoltà. Ma siamo tornati in carreggiata"

Sono ripartiti gli interventi di manutezione del verde pubblico nella città di Salerno. Gli operai dell’Agriverde, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto ponte per i servizi, da ieri mattina ha avviato il suo intervento nel comune capoluogo. Dopo mesi di incuria e numerose polemiche da parte dei cittadini, si corre ai ripari. La società, come sottolineato dal sindaco Vincenzo Napoli, si occuperà temporaneamente del verde pubblico ed ha iniziato "nei quartieri dove si evidenziavano maggiori criticità".

"Sono stati mesi complessi e sappiamo che abbiamo registrato non poche difficoltà. Ma siamo tornati in carreggiata. Le prime aree sulle quali gli operai stanno agendo sono il Lungomare e la zona Orientale ma copriremo tutta la città", ha scritto via social il primo cittadino.