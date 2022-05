Salerno Pulita al lavoro: ancora interventi sulle spiagge della città Ripuliti gli arenili dal sotto piazza della Concordia alla zona nei pressi del Grand Hotel

Nuovi interventi di bonifica del litorale di Salerno. Gli arenili della città si preparano all'estate. Dalla spiaggia del sotto piazza della Concordia alla zona nei pressi del Grand Hotel: ieri, gli operatori di Salerno Pulita, si sono occupati della zona. Un nuovo intervento per completare la pulizia di tutto il litorale della città in un programma che, da qualche settimana, li vede impegnati dalla Baia fino a Torre Angellara.

"In alcuni punti è stato meno rapido l'intervento anche per le difficoltà di accesso alla spiaggia dei mezzi utilizzati per rimuovere tronchi ed altro materiale pesante, ma, oramai, il programma è stato completato", hanno spiegato gli operatori.