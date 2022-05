Da Salerno all'Ucraina: consegnati beni di prima necessità e medicinali In prima linea l’associazione Universo Humanitas. Il presidente: "Presto una nuova missione"

Non si ferma la macchina della solidarietà a sostegno del popolo ucraino, in prima linea l'associazione Universo Humanitas. Il presidente Roberto Schiavone di Favignana, si è reso promotore di una nuova iniziativa umanitaria che ha permesso di consegnare medicinali, garze, elettromedicali, detergenti intimi, pannolini e alimenti a lunga conservazione, abiti per adulti e bambini, stoviglie in acciaio, coperte.

Ha infatti organizzato una spedizione per Leopoli, con partenza da Salerno il giorno 29 aprile, per consegnare alla Caritas Ucraina beni di prima necessità e medicinali ospedalieri raccolti in Italia.

La missione ha avuto anche l’obiettivo di creare un link di collegamento con l’Ambasciata Italiana a Kiev, dove i volontari Humanitas, si sono poi spostati da Leopoli e insieme alla Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e Padre Enzo Fortunato hanno incontrato l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, per fare il punto sulle primarie necessità della popolazione e poter continuare con le azioni di sostegno con un’azione ancor più coordinata ed efficace.

Il Presidente Roberto Schiavone di Favignana ha infatti dichiarato che si sta attivando per promuovere una nuova missione di solidarietà al popolo Ucraino, sempre finalizzata alla consegna di medicinali, anche ospedalieri, ed altri beni di

prima necessità che verranno raccolti in Italia. Azioni concrete e operatività logistica che come sempre Humanitas ha tra le proprie priorità