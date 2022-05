Torna a Salerno la manifestazione nazionale Bimbimbici Appuntamento domenica 8 maggio in piazza Dante Alighieri sul Lungomare Trieste

8 MAGGIO 2022 – Torna a Salerno la manifestazione nazionale Bimbimbici®.

Torna anche a Salerno domenica 8 maggio 2022 Bimbimbici, la manifestazione nazionale promossa da FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, alla quale aderiscono ogni anno centinaia di città in tutta Italia.

L’edizione 2021 ha avuto più di 210 eventi in 18 regioni, con oltre 200 città coinvolte per un totale di oltre 40.000 partecipanti; l’edizione 2022 si svolge con il patrocinio dei Ministeri dell’Istruzione e della Transizione ecologica, di ANCI, della SIP - Società Italiana di Pediatria, Euromobility e Confindustria ANCMA.

L’evento, organizzato da FIAB Salerno, Comitato Centro Storico Alto e Hormé – Liberi di crescere con il patrocinio morale del Comune di Salerno, di Confindustria Salerno e con il contributo de La Doria, CicliMarino, CicliUgolino, PassionBike, TuttoBiciRomano si terrà l’8 maggio, dalle 9:00 alle 13:30 in piazza Dante Alighieri sul Lungomare Trieste di Salerno.

Bimbimbici è un’occasione di festa, una manifestazione gioiosa dedicata ai bambini fino ai 10-11 anni e nasce con il fine di promuovere la mobilità attiva e l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi, per riflettere sulla necessità di creare zone verdi, di aumentare la vivibilità dei centri urbani, dare maggiore spazio alle persone e porre l’accento sul diritto alla sicurezza dei più piccoli negli spostamenti quotidiani ed, in particolare, in quelli casa-scuola.

Il “popolo” di Bimbimbici®, infatti, è costituito da tutti coloro che, grandi e piccini, amano la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile.

Bimbimbici si inserisce coerentemente in un programma permanente di iniziative di educazione alla mobilità attiva e sostenibile finalizzate a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto nei percorsi casa-scuola, nonché di tutti gli altri mezzi ecosostenibili (pedibus, car pooling, mezzi pubblici, etc.) e per sensibilizzare su molteplici tematiche: a) sicurezza nelle strade e degli ‘utenti deboli’ (pedoni e ciclisti); b) moderazione del traffico; c) salute e obesità nell’infanzia e nei giovani; d) qualità dell’aria e della vita in contesti urbani; e) risparmio energetico; etc.

Programma dell’iniziativa:

h. 9.30 - accoglienza ed iscrizione Bimbimbici®;

h.10.00 - ABC delle norme di sicurezza in bicicletta e delle regole di circolazione stradale;

h.10.30 - percorso segnaletico in bici all’interno della piazza;

h.12.00 - premiazione contest ‘addobba e colora la tua bici’: piccoli e grandi sono invitati a preparare le biciclette dei Bimbimbici® con fantasia e colori per la mattina dell’8 maggio, prima di recarsi all’evento. Le biciclette adornate, agghindate, bardate, abbellite, decorate, ornate, parate a festa saranno valutate da una commissione che conferirà un piccolo premio per le biciclette più originali, colorate, divertenti.

Nell’ambito della manifestazione sarà inoltre allestito un piccolo punto ristoro, uno spazio per disegnare e colorare a cura dell’Associazione Hormè – Liberi di crescere, ed uno spazio per giochi a tema bicicletta, a cura di Fiab Salerno.