La Provincia ottiene il finanziamento per la realizzazione del nuovo Profagri Il presidente Strianese: "Un importante risultato"

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, la Provincia di Salerno, a seguito dell’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature del 2 dicembre 2021, ha ottenuto il finanziamento di € 6.827.880 per la “Realizzazione del nuovo edificio scolastico, sede centrale del Profagri di Salerno”.

Per l’efficacia della graduatoria si resta in attesa della registrazione dei decreti di finanziamento da parte degli Organi di controllo.

"Un importante risultato raggiunto dalla Provincia di Salerno, che si va ad aggiungere agli altri finanziamenti del PNRR ottenuti per interventi di edilizia scolastica. Il tutto a dimostrazione della particolare attenzione di questa amministrazione per il presente e il futuro delle scuole provinciali.

Voglio ringraziare il Consigliere Provinciale con delega all’Edilizia Scolastica Martino D’Onofrio per l’impegno profuso e tutto il Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno diretto da Angelo Michele Lizio" le parole del presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.