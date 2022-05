Sacchi di rifiuti abbandonati in Piazza Malta: autore individuato e sanzionato L'intervento degli operatori di Salerno Pulita

E' ancora lotta all'inciviltà a Salerno. Un nuovo intervento degli operatori di Salerno Pulita in Piazza Malta: in pieno centro città. I lavoratori della municipalizzata hanno rimosso diversi sacchetti di rifiuti abbandonati nel giorno della raccolta della carta. "Tra il prima ed il dopo, l'autore dell'errore nella gestione della raccolta differenziata è stato individuato e sanzionato", hanno fatto sapere dal profilo social di Salerno Pulita. Non si ferma l'impegno degli addeti: questo solo l'ennesimo intervento per garantire decoro ai quartieri della città.