Lotta gli incivili a Salerno: rifiuti abbandonati ovunque nei quartieri

Lotta agli incivili a Salerno, ogni sera i dipendenti della società Salerno Pulita, che si occupano dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti in città, trovano le strade piene di cumuli di spazzatura abbandonati. Sacchetti di ogni tipo lasciati ovunque, micro discariche improvvisante nei pressi delle campane del vetro e delle aiuole. Grande il lavoro necessario ogni notte, dunque, per restituire ai salernitani la mattina una città in ordine, è quello che lamentano i lavoratori che invitano i residenti ad essere più attenti e rispettosi delle regole della gestione della differenziata.

Non è escluso nessun quartiere purtoppo, perfino il centralissimo Corso Vittorio Emanuele, cuore del centro storico, sommerso di plastica e sporcizia. Una battaglia contro il degrado e gli incivili che si ripete purtroppo ogni giorno, sconfortanti le foto che riprendono la città invasa dai sacchetti.