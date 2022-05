Zona a traffico limitato in Costiera Amalfitana: c'è la proposta di legge In Provincia a Salerno l'iniziativa lanciata da Piero De Luca e condivisa dai sindaci della Divina

Stop al turismo selvaggio e all'assalto indiscriminato, sì alle vacanze di qualità e rispettose di uno dei patrimoni dell'umanità. E' il senso della proposta di legge per modificare gli articoli 6, 7, 8 e 201 del Codice della strada firmata dal vicecapogruppo alla Camera dei deputati Piero De Luca. L'obiettivo è istituire una ztl in Costiera Amalfitana.

Una iniziativa sollecitata dai sindaci della Divina e presentata questa mattina in Provincia a Salerno. "Abbiamo presentato questa proposta di legge raccogliendo le sollecitazioni arrivate dalla conferenza dei sindaci di prevedere la possibilità di istituire una zona a traffico limitato in Costiera Amalfitana per monitorare e, nel caso, regolamentare il traffico sulla SS 163 Amalfitana - ha spiegato Piero De Luca -. L'obiettivo è creare le condizioni per una mobilità sostenibile e sicura. La specificità della strada Statale 163 rende estremamente complesso e difficoltoso l'afflusso di auto e pullman soprattutto nei periodi di maggiore intensità. Di qui l'istanza dei sindaci della Costiera, cui si è aggiunto il primo cittadino del Comune di Agerola, di ragionare sull'istituzione delle ztl in Costiera".

La modifica al codice della strada, ovviamente, interesserebbe anche altre aree del Paese: da quelle extraurbane a tutti i Comuni ad alto valore turistico e culturale che devono fare i conti con "l'invasione" dei turisti, spesso senza regole.

La presentazione della proposta di legge ha visto la presenza - ed il supporto all'iniziativa - dei sindaci del comprensorio amalfitano, che puntano ad un flusso sostenibile, aumentano la qualità ma senza diminuire le presenze. Un concetto, questo, ribadito a chiare lettere dal presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, che ha assicurato il supporto di Palazzo Santa Lucia al progetto attraverso l'Acamir.

