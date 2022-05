Commercio salernitano a lutto: morta Anna Spirito La 74enne lavorava da anni nella pelletteria di famiglia nel centro storico

Commercio salernitano a lutto per la morte di Anna Spirito, la storica esercente aveva 74 anni.

Da quando era adolescente lavorava nella pelletteria della famiglia in via Mercanti, nel centro storico di Salerno. Amata e stimata da tutti per la sua cordialità e professionalità.

Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Maria Santissima Immacolata. In meno di un mese un'altra grave perdita nel mondo del commercio cittadino dopo l'inaspettato decesso di Matteo Spirito, familiare di Anna Spirito, che si è spento per le complicanze di un incidente stradale. Sulla vicenda sono in corso indagini.