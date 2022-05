Salerno, consegnato al sindaco il lavoro del progetto Biblio - Arcca Digitalizzati volumi antichi risalenti al XIX

Nei giorni scorsi, a Palazzo di Città, è stato consegnato al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il risultato del lavoro prodotto da Scabec nell'ambito del progetto Biblio-ARCCA (ARchitettura della Conoscenza CAmpana per archivi e bilblioteche) sancito dalla convenzione stipulata nel 2020 tra il Comune di Salerno e la società per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale e finalizzato ad incentivare l'utilizzo delle risorse digitali e la loro offerta gratuita agli utenti.

Approvato dalla Regione Campania nell’ambito del POR-FESR 2014-2020, il progetto Biblio-ARCCA intende favorire il potenziamento di servizi tecnologici mediante la digitalizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario esistente sul territorio e rafforzare l'applicazione delle tecniche di informazione e comunicazione per la diffusione della e-culture attraverso la creazione e la divulgazione di un nuovo strumento interamente basato su servizi e applicazioni di inclusione e accessibilità digitale. Biblio-ARCCA è uno dei tre grandi progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale campano che alimenta l'Ecosistema digitale della cultura della Regione Campania.

Le attività di digitalizzazione finora realizzate hanno riguardato, nello specifico: volumi antichi, risalenti tutti al XIX secolo, del Catasto Murattiano, delle Serie Delibere Decurionato, di Consiglio e di Giunta, e della Serie Contratti. Sono state, inoltre, acquisite 134 unità archivistiche contenenti circa 3000 fotografie.