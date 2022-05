Bandiera blu, conferma per Marina d'Arechi: "Economia e sostenibilità" Gallozzi: Salerno si inserisce nel circuito nazionale che premia la qualità ambientale e turistica

Marina d’Arechi porta nuovamente la bandiera blu a Salerno. "Un risultato, ottenuto per l’ottavo anno consecutivo, che premia il lavoro svolto nella valorizzazione e gestione del patrimonio naturale marino e nella tutela della qualità non solo delle acque del porto, ma di ogni sua attività operativa", si sottolinea dall'approdo turistico della zona orientale.

"Questo riconoscimento è la prova che economia e sostenibilità possono coesistere e rafforzarsi reciprocamente - ha commentato il presidente Agostino Gallozzi -. Marina d’Arechi nasce green. Fin dalla sua ideazione, l’attenzione all’ambiente è stata per noi una priorità concreta e non solo un obiettivo ideale. In tutti questi anni, grazie alla condivisione ed al contributo prezioso di tutti i nostri diportisti, abbiamo lavorato per individuare le migliori pratiche per la gestione del marina, volte a tutelare il nostro prezioso mare e il suo ecosistema. Aggiornandoci, studiando e sperimentando tecnologie e soluzioni innovative che potessero ridurre l’impatto delle attività umane e allo stesso tempo dare ai nostri clienti i servizi più efficienti".

"Siamo felici - ha concluso Gallozzi - di continuare a contribuire alla valorizzazione e alla promozione della città di Salerno, che, con l’ottenimento della nostra Bandiera Blu, si inserisce in un circuito nazionale che premia la qualità ambientale, turistica ed economica".