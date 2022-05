Salerno piange Mirella Sacino, la giovane mamma non ce l'ha fatta Combatteva da tempo contro un brutto male. Oggi l’ultimo saluto a Mariconda

Salerno si stringe nel dolore per la morte di Mirella Sacino. La giovane mamma non ce l’ha fatta, combatteva da tempo contro un brutto male. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, lasciando sgomenti parenti, amici e quanti la conoscevano. Da quel momento in tantissimi hanno affidato ai social il proprio messaggio di dolore.

"Una perdita che tocca profondamente il cuore. Da qualche anno, si sapeva del suo male, che lei riusciva a mascherare tramutando sofferenza in sorriso rassicurante. Bella, simpatica, senza malizia, si faceva voler bene da tutti e a tutti ricambiava affetto vero", scrive un caro amico su facebook ricordando proprio quel sorriso che dovrà ora dare la forza al suo piccolo Pietro e a suo marito Carlo. Inconsolabili il papà Franco, la mamma Antonietta ed il fratello Michele.

Si terranno oggi, giovedì 12 maggio, alle ore 17,30 presso la Chiesa Madonna di Pompei a Mariconda, i funerali per l'estremo saluto.