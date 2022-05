Rifiuti dalla Tunisia: audizioni della Commissione Ecomafie in Prefettura Il presidente Vignaroli: “Bisogna fare chiarezza. Lo dobbiamo ai cittadini”

Si sono svolte questa mattina in Prefettura a Salerno le audizioni della Commissione Ecomafie sulla vicenda del traffico di rifiuti in Tunisia, rispediti poi in Italia e stoccati momentaneamente nel sito di Persano. La commissione vuole vederci chiaro. “Stiamo lavorando affinché si faccia chiarezza su questa complessa vicenda. Lo dobbiamo ai cittadini”. A dirlo il presidente della commissione ecomafie Stefano Vignaroli che ha voluto anche tranquillizzare i cittadini: i rifiuti non rappresentano un pericolo per l’uomo e l’ambiente "sono dei semplici scarti da raccolta differenziata".

"Abbiamo visto e sentito tutte le varie parti in causa - ha aggiunto Vignaroli - a breve presenteremo in Parlamento una relazione dove analizzeremo tutti gli aspetti”. Doveroso fare piena chiarezza, anche dopo le tante proteste messe in campo da amministratori locali, cittadini ed agricoltori che hanno ribadito, più volte, con fermezza, il "no" della Piana del Sele allo stoccaggio dei containers provenienti dalla Tunisia nel sito di Persano. Il problema dei rifiuti è da sempre molto sentito nel territorio. “E’ una problematica presente in tutta Italia a cui dobbiamo trovare una soluzione. Produciamo troppi rifiuti, bisogna rivedere la nostra economia ed i nostri stili di vita”, il monito del presidente Vignaroli.