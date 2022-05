L'Associazione "La Solidarietà" di Fisciano cerca nuovi volontari Aperte le iscrizioni

L’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, in vista dell’inizio di nuove attività, ha aperto le iscrizioni per neo volontari e figure professionali nei servizi legati all’emergenza sanitaria e nel settore del coordinamento e di adempimento delle pratiche amministrative. Un modo per espandere il personale operativo all’interno di un sodalizio che opera sul proprio territorio di riferimento a 360 gradi da oltre 30 anni, non solo nell’ambito delle emergenze sanitarie, ma anche in quello di prestazioni e servizi alla persona, soprattutto nei confronti di soggetti più bisognosi.

Si richiede un’esperienza qualificata di almeno un anno di servizio nei settori sopra indicati, accompagnata da relativi attestati che ne certificano le specifiche competenze di settore, nonché le qualifiche necessarie al compimento delle attività in programma.

L’invito è rivolto a tutti i maggiorenni animati da spirito di solidarietà e di collaborazione, nell’intento unitario di aiutare il prossimo e rendere un servizio utile alla collettività in diversi ambiti di competenza.

“La pandemia – sottolinea il Presidente de “La Solidarietà” Alfonso Sessa - ci ha insegnato che quando si fa squadra si riesce a fronteggiare anche le emergenze più complicate. Oggi, il nostro sodalizio vuol far crescere questa squadra per essere sempre al passo coi tempi. Aderisci anche tu al nostro progetto. Diventa volontario di questa associazione. Potrai avere l'opportunità di aiutare il prossimo e di essere impiegato nelle numerose attività sociali che svolgiamo e in quelle che sono in programma”.

Nel periodo della pandemia, “La Solidarietà” è stata impegnata su più fronti, a cominciare dal primo lockdown con le continue emergenze quotidiane, che hanno evidenziato una grande prova di coraggio e di solidarietà da parte dei volontari, fino ad oggi, con un supporto sempre attivo nella campagna vaccinale, che poco alla volta sta favorendo un atteso ritorno alla normalità.

Tutti gli interessati alle selezioni per diventare volontari de “La Solidarietà” possono chiamare il seguente numero di telefono: 089.958080 o inviare una mail all’indirizzo: info@lasolidarieta.it per chiedere informazioni e chiarimenti.