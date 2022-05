Meno auto e più mare: la grande sfida di Alicost coinvolge la città di Salerno Via alle corse per Procida e Sorrento, da Sapri alle Eolie in sole quattro ore

Nuovi collegamenti con l’isola di Procida, capitale della cultura italiana; rafforzamento delle linee per Sorrento, in modo da decongestionare il traffico veicolare lungo la penisola sorrentina; potenziamento del servizio diretto alle isole Eolie, raggiungibili oggi in appena quattro ore. Salerno e il suo Golfo non sono mai state così vicine ad alcune delle mete più ambite dai turisti: merito degli sforzi messi in campo da Alicost, la società di navigazione guidata dall’amministratore delegato Fabio Gentile e che quest’anno compie 25 anni di vita. Un traguardo che Alicost ha deciso di celebrare mettendo a disposizione dei suoi utenti una serie di servizi che consentiranno ai viaggiatori di godere di benefici eccezionali.

Tutte le novità sono state illustrare, stamattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla Stazione Marittima di Salerno alla quale sono intervenuti, oltre a Gentile, nel’ordine il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese; l’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara; il sindaco di Sapri, Antonio Gentile; il consigliere regionale Luca Cascone; il patron di Alilauro, Salvatore Lauro.

Ecco in sintesi le principali novità emerse nel corso della conferenza: in primis la compagnia ha deciso di riconfermare, e anzi potenziare, il collegamento marittimo da Sapri alle Eolie, raggiungibili in appena quattro ore. Il servizio sarà attivo dal 16 giugno e sono previste offerte e promozioni per famiglie e bambini. Ma è su Procida capitale della cultura che si concentreranno gli sforzi immediati della società, con un servizio con partenza da Salerno destinato ad entrare a regime dal prossimo primo giugno ma che partirà già a maggio, è più precisamente venerdì 20, domenica 22, venerdì 27 e domenica 29 maggio.

Infine, la novità assoluta del collegamento da Salerno a Sorrento: un progetto sperimentale messo in campo per incentivare l’utenza, residenti oltre che turisti, ad abbandonare l’auto e scegliere il mare come collegamento veloce, sicuro e soprattutto ecologico.

«Con grande orgoglio annuncio aperta la nuova stagione turistica del mare nel Golfo di Salerno - commenta soddisfatto Fabio Gentile, patron della compagnia marittima Alicost - Per i nostri 25 anni di attività ci siamo messi in gioco, puntando a nuove destinazioni per il 2022. In primo luogo, la conferma del collegamento marittimo da Sapri alle Eolie, raggiungibili in appena 4 ore. E come novità abbiamo rafforzato le linee marittime con il Golfo di Napoli, puntando al collegamento da Salerno a Procida capitale della cultura ed infine a Sorrento, per cercare di incidere positivamente sul problema del traffico terrestre che attanaglia da sempre la fascia costiera. Meno auto e più mare: è questa la grande sfida di Alicost per i 25 anni di attività»

Per il presidente della Provincia Strianese è importante «permettere ai cittadini salernitani di poter raggiungere in un tempo ristretto Procida e poter godere delle bellezze della capitale della cultura». Un argomento caro anche all’amministrazione comunale di Salerno quello della sinergia con l’isola, tanto che l’assessore Ferrara ha evidenziato come lunedì «avremo al Comune un incontro con l’assessore al Turismo di Procida proprio per studiare le possibili sinergie da mettere in campo nei prossimi mesi».

«Siamo contenti che, grazie ad Alicost – ha detto il sindaco Gentile – potremo offrire ai nostri visitatori, ma anche ai cittadini, nuovi servizi come l’importante collegamento con le Eolie, con corse giornaliere che permetteranno di ammirare le bellezze delle isole siciliane e tornare direttamente in giornata».

Luca Cascone ha posto invece l’accento sugli sforzi che «la Regione Campania ha profuso per garantire finanziamenti ai porti che ne hanno fatto richiesta per i necessari adeguamenti strutturali. Uno sforzo destinato a ripetersi, con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro, per rispondere alle esigenze innanzitutto di quei porti non ancora raggiunti da precedenti finanziamenti».

Infine Salvatore Lauro ha parlato del futuro: «Con Fabio Gentile il mese prossimo saremo in Corea per studiare nuovi tipi di battello e valutare le performance di un mezzo che, sollevandosi dal mare fino a tre metri, può raggiungere una velocità di 180 kmh. È il futuro, è vero: ma è un futuro niente affatto lontano e per il quale come imprenditori dobbiamo farci trovare pronti»