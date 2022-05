Movida: stop alla vendita di bevande in vetro nel week end L'ordinanza del sindaco Napoli per garantire "decoro e sicurezza" a Salerno

Il week end si avvicina e, per tutelare il decoro cittadino e la sicurezza nella movida, anche in vista delle nuove disposizioni in merito allo smaltimento della differenziata, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha formato un'ordinanza che dispone il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nel capoluogo. Chi la viola rischia una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Ecco in cosa consiste il documento:

è vietata nell’area ricompresa dalla Piazza F. Alario alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia, Piazza della Libertà compresa, e l’intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Arce fino alla Piazza F. Alario, la vendita per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, comprese le attività di distribuzione di bevande ed alimenti self-service, nonché da ambulanti in sede fissa, dalle ore 18 del 14 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 4 del 15 maggio 2022 e dalle ore 18 del 15 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 4 del 16 maggio 2022;

è vietata nell’area ricompresa dalla Piazza F. Alario alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia, Piazza della Libertà compresa, e l’intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Arce fino alla Piazza F. Alario, abbandonare in modo incontrollato rifiuti; la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, fatta eccezione dell’ordinario servizio ai tavoli per la clientela, dalle ore 18 del 14 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 4 del 15 maggio 2022 e dalle 18 del 15 maggio 2022 fino a chiusura degli esercizi pubblici e/o attività commerciali e comunque fino alle ore 4 del 16 maggio 2022;