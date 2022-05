Salerno, rifiuti abbandonati in centro: la denuncia di Salerno Pulita "Stiamo assistendo alla pessima abitudine dell'abbandono di spazzatura di ogni tipo"

Ancora spazzatura abbandonata in modo incontrollato a Salerno, la denuncia arriva dai dipendenti della società Salerno Pulita che su un post sui social scrivono: ""Questa foto è stata scattata, nella serata di ieri venerdì 13 maggio, nella centralissima Via Roma, praticamente dinanzi alla sede del Comune. Questi rifiuti, che non sono certo frazione umida, sono stati abbandonati già alle 18:00 da qualcuno, creando un disagio a tutti gli operatori commerciali ed anche ai tanti visitatori della nostra città.

“Salerno Pulita, dinanzi a simili comportamenti, non può fare altro che chiedere l’immediato intervento della Polizia Municipale ed, in modo particolare, dell’assessore alla sicurezza Claudio Tringali al quale invieremo una lettera con la richiesta specifica di intensificare i controlli, soprattutto nelle zone centrali della città di Salerno”. Esasperati i lavoratori che concludono: “Dopo il fenomeno dei furti di rifiuti del lunedì sera, che siamo riusciti a fermare, adesso assistiamo alla pessima abitudine dell’abbandono di ogni tipo di rifiuto nella notte tra il venerdì ed il sabato”.