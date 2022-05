Aeroporto di Salerno, proseguono i lavori: c'è l'intesa per la viabilità Regione e Gesac puntano a completare l'opera entro la fine del 2023

I lavori per il completamento dell'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi vanno avanti. Proseguono spediti gli interventi dopo gli intoppi burocratici e lo stop forzato provocato dalla pandemia. Regione e Gesac puntano a completare l'opera entro la fine del 2023 e stanno lavorando intensamente per risolvere tutti gli aspetti burocratici. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione per discutere della viabilità e, in particolare, della strada che dà accesso all'aeroporto. Siglato un protocollo d'intesa tra i vari Enti per adeguare le strade che danno accesso allo scalo.

Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti Regione Campania, ha sottolineato che: "Questo tratto di strada è di proprietà di diversi Enti. La regione ha confermato l'investimento di circa 9 milioni di euro e la Gesac ha confermato che si occuperà lei di definire il progetto da appaltare. Necessaria ora la collaborazione tra comuni e Provincia per una serie di passaggi amministrativi che trasferiranno integralmente la strada alla Provincia".

Il protocollo d'intesa, dunque, dovrebbe consentire di bypassare i tempi della burocrazia e di risolvere rapidamente il problema.

Nel frattempo a giugno arriveranno altri 30 milioni di euro per i lavori dello scalo e completare le opere infrastrutturali. Al momento sono in corso gli interventi della prima fase del Masterplan che prevedono l'allungamento della pista a 2mila metri, il potenziamento delle piazzole di sosta aeromobili e un raccordo di uscita rapida. Lavori che, una volta terminati, consentiranno il decollo dei primi aerei.

