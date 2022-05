Asse tra Salerno e Procida: incontro al Comune per favorire il turismo L’assessore Costagliola: Necessario fare rete per dare alla nostra Regione la visibilità che merita

Salerno e Procida si fanno più vicine. Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco Enzo Napoli e l’assessore al turismo Alessandro Ferrara hanno ricevuto l’assessore al turismo, alle attività produttive e alla mobilità del Comune di Procida, Leonardo Costagliola. Un incontro per potenziare il turismo in Campania e siglare una sinergia istituzionale volta alla valorizzazione dei territori. Salerno ed il suo Golfo non sono mai state così vicine all’isola, Capitale della Cultura 2022: merito anche di Alicost che quest’anno ha deciso di offrire un servizio con partenza da Salerno, che entrerà a pieno regime dal 1 giugno.

“Procida è un’isola del cuore, un luogo dell’anima che diffonde le sue suggestioni all’intera regione. La scelta di questo luogo come Capitale italiana della Cultura 2022 assume, in un momento di particolare importanza, un valore ancora maggiore in termini di ricadute turistiche, culturali e marketing territoriale. E’ un’impresa importantissima, perché mi rendo conto delle difficoltà, ma stiamo curando gli aspetti logistici. La Campania è conosciuta dappertutto per le sue bellezze architettoniche, archeologiche, l’enogastronomia. Bisogna sfruttare questa grande opportunità di ulteriore promozione”, le parole della fascia tricolore.

“Procida Capitale Italiana della Cultura è sicuramente un momento importante per tutta la regione Campania - ha sottolineato l’assessore al turismo del Comune di Procida, Leonardo Costagliola - Un momento in cui bisogna fare rete, sistema e sinergia per dare alla nostra regione la visibilità che merita, con il suo immenso patrimonio”. La collaborazione e sinergia istituzionale sarà alla base delle future iniziative che verranno messe in campo, come ribadito anche dall’assessore Ferrara: “Si proverà a fare qualcosa di più concreto nei prossimi mesi. L’incontro di oggi nasce proprio per creare un momento conviviale, un’unità di intenti, che possa portare anche a Salerno eventi, organizzazioni culturali e artistiche. La città è sempre pronta ad accogliere e a sposare iniziative che facciano conoscere il “brand Salerno” sempre di più a livello nazionale e internazionale”. Al centro dell’asse culturale il mare: il potenziamento della vie del mare grazie all'attivazione di due collegamenti della città di Salerno con Sorrento e Procida, reso possibile dalla collaborazione con la compagnia marittima Alicost, offrirà un passaggio fondamentale che garantirà un alleggerimento del traffico stradale e faciliterà gli spostamenti.

“Il potenziamento delle vie del mare non possono che essere un valore aggiunto per Procida, ed il suo riconoscimento come Capitale della Cultura può fare da cassa di risonanza a livello turistico anche per la città di Salerno”, ha concluso l’assessore Ferrara.

(clicca qui per rivedere il servizio andato in onda nel Tg News di Ottochannel 696).