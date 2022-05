Buone notizie per oltre 300 infermieri dell'Asl di Salerno: contratti prorogati La Cgil: bene così, ma resta ancora sospeso il destino dei dipendenti del Ruggi

"Dopo le continue sollecitazioni dei sindacati l'Asl Salerno ha deliberato la proroga dei contratti a tutto il 31 dicembre degli operatori sanitari infermieri dei diversi presidi e Distretti dell'Azienda. Una risposta importante a fronte della carenza di personale ancora presente nelle diverse strutture ma soprattutto per la necessaria garanzia dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio provinciale". Lo fa sapere, in una nota, la Fp Cgil di Salerno.

"È una buona notizia anche perché in linea con quanto annunciato più volte dal presidente della Regione Campania De Luca. Ora però ci aspettiamo la stessa determinazione da parte della Direzione strategica del Ruggi. Non riusciamo a comprendere per quale motivo molte Aziende sanitarie campane, oggi anche l'Asl Salerno, hanno deciso di prorogare al 31 dicembre mentre al Ruggi siamo ancora in attesa di capire cosa vorranno fare per i precari in scadenza al 30 giugno - argomenta il segretario Antonio Capezzuto -. Questa situazione ci preoccupa e, proprio per questo, settimana scorsa come Fp Cgil abbiamo inviato una nota per una richiesta di incontro alla direzione denerale del Ruggi. Risposte? Zero", l'atto dp'accusa•.

"Siamo pronti a portare avanti la nostra mobilitazione per la proroga dei contratti di tutti gli operatori sanitari assunti a vario titolo durante l'emergenza Covid. Se si sta attenuando l'emergenza legata al virus nei reparti, non si attenua l'emergenza legata alla carenza di personale sanitario. Facciamo appello affinché si chiuda finalmente una stagione di precariato e chiediamo quindi la proroga al 31 dicembre, attivando contestualmente le procedure di stabilizzazione previste dalla legge per coloro che intanto abbiano raggiunto i requisiti sia all'ASL Salerno che al Ruggi", conclude Antonio Capezzuto.