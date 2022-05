Rifiuti e abbandono su via Croce, la denuncia: "Vige il degrado" Accademia Kronos: "Ridare dignità a questo angolo di Salerno, è il nostro biglietto da visita" |FOTO

Ancora una denuncia di degrado in città. Diverse le segnalazioni ricevute dal personale dell'Accademia Kronos di Salerno in merito allo stato di abbandono "e pericolo" in cui versano via Frà generoso e la strada provinciale per Croce - Castello Arechi.

Le guardie, una volta giunte sul posto, hanno accertato numerose criticità, "alcune delle quali tra l'altro già segnalate da tempo", sottolineano.

In particolare, è stata evidenziata:

"L'impossibilità per i pedoni di poter usufruire dell'unico piccolo marciapiedi che da Via Frà Generoso porta alla SP per Croce- Castello Arechi poichè da anni completamente ricoperto di terreno, rifiuti spesso abbandonati a seguito di lavori di scavo per la posa in opera di sottoservizi e vegetazione infestante.

La mancata rimozione di pietrisco e piccole rocce staccatesi dal costone molti mesi fa e di cui rimane testimone unicamente del nastro rosso/bianco.

La mancata posa in opera del guardrail a protezione dei pedoni in prossimità dell'incrocio per Via Prov.le per Croce- Castello Arechi dopo l'incidente verificatosi lo scorso anno;

La mancata messa in sicurezza della ringhiera in metallo presente sul marciapiedi presente sul lato sinistro di Via Prov.le per Croce- Castello Arechi che risulta in più punti rotta, priva di elementi e quindi estremamente pericolosa per la privata e pubblica incolumità di chiunque transiti a piedi in quel tratto stradale;

La presenza di ingenti quantitativi di rifiuti indifferenziati oltre che speciali non pericolosi e tronchi di alberature divelte nel vallone sottostante la ringhiera. Circostanza che in caso di eventi meteorici importanti potrebbe rappresentare una importante criticità per l'abitato sottostante;

La presenza di rifiuti indifferenziati e speciali pericolosi (tubazioni in eternit) abbandonati da privati da mesi sul marciapiedi e mai rimossi in prossimità della rampa di scale (completamente invasa da erbacce e rifiuti) che dovrebbe consentire ai turisti di raggiungere il Castello Arechi;

La presenza di rifiuti nella vicina canaletta stradale;

La presenza di una sola tabella turistica completamente danneggiata in cui si indica la presenza del Castello Arechi e tra l'altro posta nel senso direzionale opposto", si legge nella relazione che il personale ha provveduto a stilare ed inviare al Comune e alla Provincia di Salerno chiedendo un immediato intervento a "ripristinare lo stato dei luoghi, bonificare l'area e ridare dignità a questo angolo di Salerno che rappresenta il nostro biglietto da visita per ogni cittadino e turista che giunge a Salerno", concludono.