Turismo e ripresa, Federalberghi sollecita Gesac sull'aeroporto di Salerno "Migliorare l'accoglienza con visite guidate per i turisti, una Wi-Fi free zone e mappe illustrate"

Occhi puntati sul nuovo aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Lo scalo aeroportuale rappresenta un riferimento fondamentale per la futura pianificazione turistica e commerciale della provincia, e non solo. Un’opportunità di rilancio fortemente attesa anche dai tanti operatori del settore dell’ospitalità. Il territorio, dunque, attende le potenzialità legate all’entrata in funzione dell’aeroporto.

Antonio Ilardi, da poche settimane eletto al vertice dell’associazione che rappresenta gli albergatori, ha spiegato che, nel corso di direttivo di Federalberghi, si è deciso di chiedere chiarimenti alla Gesac sullo stato dei lavori dello scalo. “C’è una fortissima aspettativa da parte di albergatori di tutta la provincia di Salerno, in particolare dell’Area Aud, per l’entrata in funzione dell’aeroporto Costa d’Amalfi - ha spiegato - Abbiamo deciso di attivare immediatamente un confronto con la Gesac, anche perché percepiamo che ci sono dei ritardi dal punto di vista della realizzazione dello scalo. Ci sembra di capire che non siano stati completati neppure gli espropri. Alla Gesac chiederemo, quindi, il rispetto dei tempi ed un programma operativo: vogliamo sapere, entro la fine di quest’anno, quali saranno le compagnie che voleranno da Salerno e verso quali destinazioni. Altrimenti c’è il rischio di perdere altri anni utili per l’entrata in funzione dello scalo, e non ce lo possiamo permettere”. Ma non solo. Il presidente di Federalberghi, durante la riunione della commissione annona al comune di Salerno, ha avanzato alcune delle proposte per migliorare l’accoglienza dei turisti in arrivo in città.

“Siamo stati convocati nella commissione consiliare del turismo e ci è stato chiesto un supporto su questa materia. Abbiamo quindi stanziato un piccolo budget e, di intesa con Confguide ci siamo resi disponibili a sostenere alcune visite guidate della città. Siamo convinti che Salerno possa dare tanto in termini di valorizzazione delle risorse culturali. Un valore aggiunto che aiuterà sia una migliore fruizione del ricettività cittadina che una migliore fruizione delle strutture commerciali che sono attestate nel centro storico”, ha spiegato Ilardi. Visite guidate per i turisti in arrivo in città dalle navi da crociera, questo il fulcro dell'accordo intrapreso a Salerno tra Confguide e Federalberghi. Ma non solo, tra le altre proproste c'è anche quella di dare la possibilità ai turisti che sbarcano di poter usufruire di una rete Wi-Fi, rendere realmente utile l’app di “Visit Salerno” e avere mappe a disposizione per poterle dare ai turisti.

“C’è bisogno, al più presto, che venga programmata e realizzata una Wi-Fi free zone nel centro storico, perché i turisti possano orientarsi con i loro cellulari - ha spiegato il presidente di Federalberghi - Riteniamo che vada, inoltre, meglio focalizzata e potenziata l’app Visit Salerno, sostenuta in passato dal Comune, e riteniamo che vadano fornite, urgentemente, alle strutture ricettive e a tutti i crocieristi delle mappe illustrate della città, in maniera tale che possano conoscere i principali monumenti e le principali attrazioni della nostra bellissima Salerno”, le parole di Ilardi.