A Napoli è polemica su Capodichino: "Giusto investire su Salerno" Il duello sulle ricadute per la città. Gesac replica alla politica

"Sono passate 72 ore da quando l’assessore all’ambiente ed il consiglio comunale hanno inteso mettere al primo posto tra le priorità negative di discussione la ripresa del traffico aereo all’aeroporto di Capodichino e nessuna rettifica è venuta dall’Amministrazione comunale. A questo punto, a tutela della città, è necessario fare qualche riflessione". Comincia così la nota con la quale Gesac ha chiarito la propria posizione a proposito delle polemiche a Palazzo San Giacomo sulle paventate ricadute negative dall'aumento del traffico passeggeri a Capodichino.

Per sgombrare il campo dai dubbi e dalle perplessità, la società di gestione ha chiamato in causa il realizzando aeroporto di Salerno: "Napoli ha raggiunto gli 11 milioni di passeggeri nel 2019, anno record per lo scalo e non può crescere ulteriormente. Responsabilmente, Gesac ha investito sull’aeroporto di Salerno con una doppia finalità: decongestionare Capodichino ed accogliere adeguatamente i flussi di passeggeri previsti in un’area a forte vocazione turistica, grazie ad una gestione integrata e complementare dei due scali. Il nostro Piano industriale prevede che nel 2030 gli aeroporti di Napoli e Salerno avranno 17 milioni di passeggeri, un numero ben lontano dai 30 milioni stimati per il solo scalo di Napoli", ha ricordato la società.

Allo stesso tempo, Gesac ha rivendicato l'attivazione "sin dal 2005, non solo delle specifiche procedure di volo per la riduzione dell’impatto acustico, ma anche un sistema di controllo e sanzionamento delle compagnie aeree non rispettose delle stesse. Ad oggi, il rispetto delle procedure è stabilmente oltre il 99% dei voli", rivendica l'azienda.

"Oltre alle nuove procedure antirumore, la Gesac ha messo a punto un significativo piano di investimenti in campo ambientale a supporto della ripresa del traffico aereo, per un importo di oltre 16 milioni di euro. Tale piano prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici in grado di produrre ogni anno circa 3000 MWh, la sostituzione del parco veicoli circolante in aeroporto con mezzi totalmente elettrici, l’istallazione di punti di ricarica per auto elettriche per favorire il passaggio ad un parco auto circolante più moderno e sostenibile e interventi di forestazione urbana nelle aree sottostanti le direttici di atterraggio a tutela della biodiversità".