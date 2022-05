Degrado a Salerno, Loffredo: "Occorrono più controlli e sanzioni più aspre" "Uno zoccolo duro di salernitani non vuole saperne di adeguarsi alle regole della differenziata"

Continuano le segnalazioni in merito al degrado in città. Diverse le polemiche da parte di cittadini - e non solo - sullo stato di abbandono in cui versano alcune zone e quartieri di Salerno. Ad intervenire sulla vicenda anche il presidente del consiglio Dario Loffredo.

Per il presidente Loffredo: "Aumentano in città le segnalazioni relative a quartieri dove, puntualmente, a causa dell'inciviltà di uno zoccolo duro di salernitani che non vuole saperne di adeguarsi alle regole della raccolta differenziata, spuntano microdiscariche che non solo inquinano l'immagine turistica del nostro territorio, ma minano fortemente la qualità della vita di residenti e commercianti onesti".

Una situazione a cui porre subito rimedio, per questo, fa sapere Loffredo: "In qualità di presidente del consiglio comunale provvederò a sollecitare i colleghi affinché arrivi presto in giunta e poi in consiglio il regolamento relativo alle guardie ambientali su cui sta lavorando l'assessore Massimiliano Natella. Occorrono più controlli e sanzioni più aspre".

"Il Comune farà sempre di più per tutelare il decoro urbano, ma da cittadino mi appello a tutti coloro che vogliono collaborare per rendere Salerno sempre più bella: segnalateci quello che non funziona. La mia porta è sempre aperta", l'appello del presidente del consiglio comunale di Salerno.