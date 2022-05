Rifiuti agli svincoli tangenziale e buste per strada: appello di Salerno Pulita "C'è bisogno di un forte richiamo alle regole della vita civile ma anche di qualche sanzione in più"

Continua la lotta agli incivili. Ieri mattina, gli operatori di Salerno Pulita, in collaborazione con i tecnici dell'Anas, hanno effettuato un nuovo intervento di pulizia nei pressi delle uscite e degli svincoli della Tangenziale di Salerno.

"Il fenomeno del lancio del sacchetto dalla vettura in movimento esiste ancora e trasforma i lati della arteria stradale in vere e proprie discariche a cielo aperto - hanno sottolineato dalla municipalizzata, lanciando un nuovo appello - C'è bisogno di un forte richiamo alle regole della vita civile ma, forse, anche di qualche sanzione in piu' nei confronti di chi se ne infischia di tutto e di tutti".

Non solo. Nel corso delle verifiche degli ultimi giorni, sono state registrate ancora violazioni in tema di raccolta differenziata.

"Per una corretta raccolta dei rifiuti è necessario che le buste, contenenti le diverse frazioni, vengano collocate all'interno degli appositi carrellati, negli orari stabiliti - hanno spiegato gli operatori - Stiamo registrando, ancora oggi, la pessima abitudine di alcuni cittadini, quasi sempre gli stessi, di lasciare fuori dai carrellati le buste. E' una circostanza che crea due problemi: il primo di carattere igienico perchè nel corso della notte è sempre possibile che qualche animale possa cercare cibo rompendo le buste e disseminando rifiuti per strada; il secondo problema riguarda il lavoro dei nostri operatori che viene notevolmente rallentato. Vi invitiamo, quindi, ad inserire le buste nei carrellati", l'appello.