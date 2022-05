Sicurezza, movida e criticità nel centro storico di Salerno: incontro al Comune In programma una riunione tra l’assessorato alla trasparenza, le associazioni e comitati della zona

I cittadini del centro storico di Salerno sono pronti a far sentire la propria voce e denunciare le criticità riscontrate in zona. Dopo le numerose e continue segnalazioni giunte dai residenti dell’area, è in programma per il prossimo martedì 24 maggio, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città un incontro tra l’assessorato alla trasparenza, e i dirigenti comunali, gli operatori di categoria, i vigili urbani, le società partecipate, le associazioni e i comitati del Centro Storico.

Riflettori puntati sulle criticità relative a pulizia, igiene, raccolta rifiuti, parcheggi abusivi ed assenza di decoro urbano, oltre che su diversi disagi legati alla movida denunciati dai salernitani.

Sarà occasione di un confronto per collaborare insieme nell’interesse della città. Nella nota inviata dall'assessorato si sottolinea l'importanza di "Un urgente un intervento collettivo sui temi della pulizia, del decoro e della bellezza urbana ed invita, pertanto, tutti coloro che hanno a cuore la città ad intervenire attivamente in un’ottica, appunto, di cittadinanza attiva, nella convinzione che questo sia il percorso per risollevare l’aspetto e la vivibilità della nostra amata Salerno".

Tra i punti che saranno affrontati la scarsità dei cestini dei rifiuti e incremento dello svuotamento degli stessi, le diverse violazioni delle normative in tema di deiezioni canine "tale aspetto è collegato anche alla mancanza di senso civico dei proprietari degli animali e merita maggiore attenzione in quanto è particolarmente avvertito come intollerabile", si legge.

Lo scorretto ed errato conferimento dei rifiuti urbani depositati fuori degli orari consentiti e molto spesso sui marciapiedi anche delle principali arterie cittadine. La presenza nei più suggestivi siti del Centro Storico di dehors di scarso pregio, realizzati con materiali scadenti, non armonizzati con il contesto urbano e non rispettosi delle già ampie concessioni di suolo pubblico derivanti dall'epidemia Covid19, con conseguente scadimento dei luoghi storici e architettonici frequentati in particolare dai visitatori e relativo danno alla nostra principale risorsa costituita dal turismo.

Ed ancora: creazione di nuove aiuole e abbellimenti floreali riportanti, a titolo esemplificativo, diciture come "Salerno" o "Benvenuti" ecc. La creazione di aree pedonali e itinerari pedonali caratteristici (anche per trekking urbano) di valenza panoramica, naturalistica e storica (ad esempio "Sentiero urbano del mare" realizzato tra via Benedetto Croce fino a Vietri Sul Mare, destinato al solo transito dei pedoni), l'aumento dei servizi igienici pubblici, la mancanza di segnaletiche per monumenti, siti storici, luoghi d'interesse turistico, l'aumento dei controlli: sussistono, infatti, problemi legati all'assenza di sorveglianza con conseguenti recenti episodi di danneggiamenti e vandalismo, e parcheggi.