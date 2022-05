Edilizia, Filca CISL Salerno: "Boom di cantieri ma non si trova personale" La nota del responsabile provinciale Marchesano

Forte preoccupazione per il responsabile della Filca Cisl Salernitana in merito alla ripartenza appesantita del settore edile, che sta dimostrando, in più occasioni, di trovarsi impreparata alla mole di domanda di mercato, legata alle ristrutturazioni immobiliari che beneficiano delle misure di efficientamento energetico finanziate dal PNRR.

Secondo Marchesano: "Seppur vero che il settore del mattone non sperimentava una prosperità economica così evidente dal lontano 1999, al boom di richieste pervenute dai consumatori non sempre è corrisposta una pronta ed esaustiva offerta da parte delle imprese. Il settore, pressochè stagnante negli ultimi tre lustri, ha visto scarsi ingressi nel settore sia della mano d’opera qualificata che del personale tecnico e quelle scarse risorse umane attive nel comparto si sono dimostrare insufficienti a dare risposte alle

esigenze dell mercato".

Il responsabile Peppe Marchesano tiene a precisare che "numerosi sono stati gli sforzi programmati e messi in campo sia dalle imprese, sia dagli enti di formazione per la qualificazione delle maestranze – in particolare dei cappottisti e dei saldatori di cantiere – e dei tecnici, come quello che ha visto attivare in questi giorni il corso di formazione per “operatore e tecnico di cantiere” dalla Scuola Edile Salernitana, l’ente bilaterale promosso dall’associazione dei costruttori e dalle sigle sindacali di categoria".

"Seppur vero che la crescita ha fatto registrare un sensibile aumento dei flussi di cassa delle imprese e le iscrizioni alla Cassa Edile sono aumentate attualmente del 50% rispetto all’anno precedente, la mancanza di personale e l’aumento vertiginoso dei prezzi – dovuto in parte anche alla guerra che sta investendo il Paese Ucraina – continuano a frenare l’effetto “boom economico” che la manovra finanziaria del governo avrebbe dovuto far registrare", le parole del responsabile della Filca Cisl Salernitana.