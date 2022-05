Ancora inciviltà a Salerno: scoperta mini discarica nella zona industriale "Abbandonati rifiuti di ogni genere", bonificata l'area dagli operatori di Salerno Pulita

Ancora una denuncia di degrado in città da parte degli operatori di Salerno Pulita. Nei pressi di via Pastore, nella zona industriale di Salerno, è stata scoperta una vera e propria mini discarica a cielo aperto, come testimoniato dallo scatto condiviso dalla municipalizzata.

"Sotto questa enorme mole di rifiuti di ogni genere, dovrebbero esserci i cassonetti per la raccolta dfferenziata. Si tratta di una vera e propria discarica dove sono stati abbandonati sacchetti contenenti ogni tipo di rifiuto", la denuncia degli operatori.

"Chiaramente l'area è stata bonificata dai nostri operatori che, purtroppo, ogni giorno si trovano a fare i conti con situazioni del genere", aggiungono da Salerno Pulita. Divese, nel corso delle ultime settimana, le segnalazioni da parte dei lavoratori sull'errato conferimento dei rifiuti e abbandono di buste per strada. Più volte è stato lanciato l'appello alla collaborazione.