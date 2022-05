Salerno: "Un gol per l'Ucraina" per ricostruire l'ospedale di Mariupol La partita il prossimo 25 giugno allo stadio Arechi. Grato il console Kovalenko

Iniziatica solidale a Salerno per ricostruire il reparto pediatrico dell'ospedale di Mariupol, devastato dalla guerra. La Nazionale Italiana Artisti e la Play2Give in campo il prossimo 25 giugno allo stadio Arechi per l'evento “Un Gol per l’Ucraina”. La partita di calcio realizzata grazie all'impegno della Associazione internazionale Onlus “E ti porto in Africa” e la NB Management.

“Grazie mille per questa iniziativa agli organizzatori e a tutti i nostri amici italiani per l'accoglienza e l'assistenza ai tanti profughi ucraini” precisa il console generale ucraino a Napoli Maksym Kovalenko che ha preso parte alla presentazione della manifestazione e continua: “Adesso il nostro paese ha bisogno di una grande assistenza per poter rinnovare tutte le infrastrutture danneggiate dalla guerra”.