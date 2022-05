Spiagge nel mirino di incivili: "Basterebbe un pizzico di rispetto in più" Intervento degli operatori di Salerno Pulita: nuove segnalazioni sull'errata raccolta differenziata

Un nuovo intervento degli operatori di Salerno Pulita. I lavoratori della municipalizzata, da qualche settimana, stanno pubblicando via social anche le diverse situazioni di degrado ed inciviltà che si trovano a contrastare.

L'ultima riguarda gli arenili della città:

"Sono piu' veloci i nostri operatori a ripulire le spiagge della città di Salerno oppure alcuni, per fortuna pochi, maleducati a renderle sporche ed invivibili? - scrivono da Salerno Pulita - Giudicate un po' voi dalle foto scattate prima del nostro intervento e dopo la bonifica delle spiagge di Mercatello e di Torrione nei pressi del Grand Hotel. Basterebbe un pizzico di civiltà e di rispetto in più per i beni comuni".

Non solo. Arriva anche una nuova segnalazione sull'errato conferimento dei rifiuti. Nel giorno di ritiro dell’organico, gli operatori di Salerno Pulita davanti ad un condominio di via Cantarella al quartiere Italia, hanno scoperto all'interno dei sacchetti plastica e rifiuti di ogni genere.

"Questi rifiuti sono stati separati dagli altri e non raccolti, altrimenti avrebbero compromesso la qualità dell’organico conferito dalle altre famiglie - sottolineano dalla municipalizzata - Con l’organico si produce il compost, cioè concime pet l’agricoltura. Ci vuole tanto a capire che con la plastica non si possono concimare i campi? Questo condominio non è nuovo a comportamenti del genere e sarà tra i primi ad essere indicato alle guardie ambientali non appena il Consiglio comunale approverà il regolamento".