Staccionata "fuorilegge" alla spiaggia Baia: i cittadini chiedono la rimozione Iannelli fa chiarezza: "Quel lido fa capo a Vietri sul Mare"

Ancora polemiche sulle staccionate sugli arenili di Salerno. Nel mirino delle segnalazioni, la barriera che è stata installata sulla spiaggia del Baia Hotel che, come evidenziato anche da diversi cittadini, non rispetta le normative sulle staccionate contenute nell'ordinanza del 3 maggio dello STU (Ufficio Demanio del Comune di Salerno).

A denunciarlo anche il consigliere comunale di Salerno, nonché presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli che ha voluto però fare chiarezza.

"In effetti, la staccionata a protezione della Baia, non rientra per niente nei parametri stabiliti dal Comune di Salerno, ma purtroppo poco possiamo fare come amministrazione perché quel lido fa capo al Comune di Vietri sul Mare", scrive Iannelli.

Per questo, a seguito delle numerose lamentele arrivate dai cittadini che chiedono la rimozione della staccionata, il presidente della commissione Ambiente ha fatto sapere che avrebbe convocato l'amministrazione comunale di Vietri, guidata dal sindaco De Simone, ed i proprietari del Lloyd's Baia Hotel "per far presente la cosa, sperando che possano condividere la necessità di un adeguamento della barriera che non consente nemmeno la vista del mare.

L'estate si avvicina, continuiamo a lavorare per farla vivere al meglio, a tutti!".

Nella giornata di ieri ci sarebbe già stata una prima interlocuzione tra l’amministrazione comunale di Salerno e quella di Vietri sul Mare per la vicenda.