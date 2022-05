Inciviltà e degrado nel centro storico, Tringali: "Bisogna collaborare" Incontro al comune di Salerno con i residenti del quartiere: "Necessario un intervento collettivo"

Le criticità del centro storico sotto la lente d'ingrandimento nel corso di un incontro avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. dalla mancanza dei cestini, all'abbandono incontrollato dei rifiuti, passando per mancanza di parcheggi e problemi relativi alla sosta selvaggia e alla movida fuori controllo: sono solo alcune delle criticità che sono state trattate nel corso della riunione convocata dall'assessore alla Trasparenza del comune di Salerno, Claudio Tringali, che ha chiamato a raccolta i comitati dei residenti del centro storico della città, i commercianti e rappresentanti di Polizia Municipale e Protezione Civile pe provare a trovare una soluzione.

Dieci punti, stilati nero su bianco, da approfondire e a cui rimediare. Per Tringali è urgente un intervento collettivo e ha invitato tutti a dare un loro contributo ad intraprendere il percorso comune.

“Il problema c’è, ma è spesso legato anche all’inciviltà delle persone e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti - ha dichiarato Tringali - A Salerno c’è stata quasi una “tempesta perfetta”: all’esito del dei fatti processuali e dopo la sospensione delle attività di manutenzione del verde pubblico sono stati fatti alcuni bandi, che non sono andati bene, e così sono passati mesi. Ma non credo che questa sia responsabile dell’amministrazione, penso che si tratti di un fatto fisiologico all’esito dell’impossibilità di continuare con le proroghe. Riscontriamo delle criticità importanti per cui ho voluto mettere insieme gli attori principali di questa città per agire nell’interesse comune. Abbiamo problemi di immondizia per le strade, problemi del verde pubblico, e criticità relative a traffico e parcheggi. Problematiche da risolvere, altrimenti le ricadute saranno non solo sulla vivibilità dei residenti, ma anche sul turismo".

Tra i dieci punti affrontati, anche la scarsità dei cestini dei rifiuti e incremento dello svuotamento degli stessi, le diverse violazioni delle normative in tema di deiezioni canine, e lo scorretto ed errato conferimento dei rifiuti urbani depositati fuori degli orari consentiti e molto spesso sui marciapiedi anche delle principali arterie cittadine. Numerosi esercenti presenti alla riunione, poi, hanno puntato i riflettori sul problema della sosta selvaggia e sui parcheggi mai sufficienti nel week-end: "Per i parcheggi sarà necessario un incontro ad hoc", ha tagliato corto Tringali.

"Ho convocato tutti perché credo che ognuno, per la sua parte, può dare un contributo, se vuole. Ho intenzione di creare un comitato permanente, vediamo di far venir fuori qualcosa di concreto. Le leggi ci sono, il problema è far capire ai cittadini di rispettarle. Non si può avere un vigile urbano in ogni vicolo o vicino ogni bidone. Bisogna trovare un’intesa con tutti i soggetti. Noi poi faremo i provvedimenti e i controlli ci saranno, ma ci sono già adesso. Ma i vigili hanno bisogno di un rinzorzo", Per l'assessore alla sicurezza Claudio Tringali è vero, i controlli sono insufficienti, ma serve maggiore collaborazione da parte dei cittadini. E’ stato ricordato dall’assessore, infatti, anche lo sforzo e l’impegno per istituire gli ispettori ambientali. Non solo, in cantiere anche una proposta per “i nonni in divisa”.

Il tempo stringe e ci sono delle emergenze e dei disagi di risolvere. Tra le dieci criticità registrate, per l’assessore Tringali è necessario porre subito rimedio al decoro urbano. “Dobbiamo curare la bellezza dei luoghi. Potrebbe essere rilanciata l’idea di far adottare delle aiuole ai commercianti o creare all’ingresso della città una composizione floreale 'Benvenuto a Salerno' ”, ha spiegato Tringali, ma anche creare delle arie pedonali e degli itinerari caratteristici. “Fondamentale resta il gioco di squadra”, ha concluso l’assessore.