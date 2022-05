Vaiolo delle scimmie: le precisazioni dell'Asl Salerno "Non ci aspetta una replica del Covid"

Sono al momento stati isolati in Italia sei casi del così detto “vaiolo delle scimmie”, si tratta di un virus che ha come serbatoio un roditore africano, probabilmente degli scoiattoli del genere 'funisciurus'. Rimarrà, chiariscono i ricercatori dello Spallanzani, un fenomeno contenuto, probabilmente limitato ad un focolaio iniziale circoscritto.

Rassicurazioni anche dal responsabile dell'Asl Salerno Arcangelo Saggese Tozzi. “Non i dobbiamo preoccupare per il vaiolo delle scimmie, è una malattia con bassissima diffusione e contagio, manteniamo la sorveglianza attiva su tutto questo, i casi precedentemente non c'era la stessa attenzione per rilevarli, è comunque qualcosa che è completamente sotto controllo, non c'è da preoccuparsi in questa fase. Non ci aspetta una replica del Covid”.