Patenti di servizio per i vigili urbani, 43 agenti tornano "sui banchi" Al via il corso di formazione presso l'Aci di Salerno

Ha avuto inizio presso la sede dell’Automobile Club Salerno, con il saluto introduttivo del direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano e del comandante della Polizia locale di Salerno Rosario Battipaglia, il corso per il conseguimento delle patenti di servizio. Sono 43 i vigili urbani che siedono da oggi e per cinque giorni sui “banchi di scuola” per approfondire le tematiche relative al Codice della strada, all'infortunistica stradale, medicina legale, primo soccorso e altro.

La giornata conclusiva sarà invece dedicata alle prove pratiche di esercitazione per l’addestramento a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza, nei diversi tipi di itinerari, tipologie di strade, orari, situazioni di traffico, condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento. L’organizzazione del corso è stata curata dalla scuola regionale di polizia locale, diretta da Dionisio Limongelli e coadiuvato da Ettore Rossi e dal comandante Battipaglia.

Il direttore dell’Aci Salerno Giovanni Caturano, anche a nome del presidente Vincenzo Demasi, ha sottolineato "la collaborazione istituzionale dell'Automobile Club Salerno con tutte le istituzioni sul territorio ed in particolare con la polizia nunicipale e le altre forze dell’ordine sulle importanti tematiche della formazione, dell’educazione e della sicurezza stradale".

Il comandante Rosario Battipaglia ha evidenziato come l’ultimo corso sulle patenti di servizio per gli operatori del comando di Salerno risale a oltre diciotto anni fa e quindi l’organizzazione di un nuovo corso era molto sentita da tutti gli ggenti e, per questo, ha voluto ringraziare la sensibilità della scuola regionale di Polizia oocale e dell’assessorato regionale alla sicurezza, guidato dal prefetto Mario Morcone.

Aci assicurerà, con gli istruttori della struttura nazionale di Ready2Go sotto il coordinamento di Valerio Vella, la formazione degli agenti nelle esercitazioni pratiche che si svolgeranno il prossimo 31 maggio presso il circuito del Sele a Battipaglia con autoveicoli e simulatori di guida in realtà virtuale.