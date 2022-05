Mancata chiusura delle Fonderie Pisano, indagato il sindaco di Salerno Avviso di garanzia per Enzo Napoli dopo l'esposto presentato dal comitato "Salute e vita"

Nuova puntata del braccio di ferro sulle Fonderie Pisano di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli sarebbe destinatario di un avviso di garanzia per il mancato provvedimento di chiusura dello stabilimento di Via Dei Greci.

Ci sarebbero dunque ulteriori sviluppi giudiziari, come fa sapere Il Mattino, nella vicenda che da anni contrappone i comitati alla storica azienda di Fratte.

Nei giorni scorsi in Comune a Salerno l'ultimo tavolo tecnico per fare il punto sulla delocalizzazione, con il duro j'accuse del vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola, per il quale la proprietà non starebbe dando seguito agli annunci di trasferire l'attività dell'azienda in un'area industriale più idonea.

Ora, l'inchiesta giudiziaria che accende i riflettori sulle presunte responsabilità dell'amministrazione salernitana a proposito della tutela della salute.